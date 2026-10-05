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Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Banco Santander
Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.
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