Madrid: scambi al rialzo per Banco Santander

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca spagnola , con una variazione percentuale dell'1,86%.



L'andamento di Banco Santander nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito spagnolo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 12,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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