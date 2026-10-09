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Madrid: giornata depressa per Telefonica

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Telefonica
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di telefonia spagnola, con un ribasso del 2,99%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo di Telefonica ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,347 Euro. Supporto a 3,286. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,408.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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