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Madrid: scambi al rialzo per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi al rialzo per Telefonica
Bene l'azienda di telefonia spagnola, con un rialzo del 2,51%.
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