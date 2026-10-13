UniCredit Foundation rinnova le partnership con Teach For All e JA Europe

per sostenere le nuove generazioni in Italia e in Europa

(Teleborsa) - UniCredit Foundation rinnova le partnership con Teach For All e JA Europe con un investimento di oltre 16 milioni di euro per i prossimi tre anni, che si aggiungono ai 14 milioni già stanziati tra il 2023 e il2026, consolidando il percorso di collaborazione avviato negli ultimi anni. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la portata dei programmi in Europa, Italia inclusa, per accompagnare giovani, scuole ed educatori nello sviluppo delle competenze e degli strumenti necessari ad affrontare le sfide del futuro.



I rinnovi sono stati annunciati in occasione di Beyond Academic Performance. A European Dialogue on the Future of Education, l’evento tenutosi presso l’Associazione della Stampa Estera a Roma che ha riunito UniCredit Foundation, Teach For All e JA Europe, insieme a esperti e rappresentanti del mondo dell’istruzione, tra cui Andreas Schleicher, Director for Education and Skills dell’OCSE, per discutere delle principali sfide che interessano oggi l’educazione in Europa. I nuovi dati PISA 2025 restituiscono un quadro sfidante anche per l’Italia.



I risultati medi degli studenti italiani sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto al 2022 in matematica, lettura e scienze, ma persistono importanti differenze legate al contesto socioeconomico: in scienze, gli studenti più avvantaggiati superano quelli più svantaggiati di 80 punti. Allo stesso tempo, il 12% degli studenti provenienti da contesti svantaggiati si colloca tra gli studenti con i risultati migliori nel Paese, mostrando quella che PISA definisce “resilienza accademica”.



I risultati accademici infatti raccontano solo una parte della storia. In Italia, il 70% degli studenti mostra di avere quello che viene definito growth mindset, ovvero la convinzione che l’intelligenza e le proprie capacità possano essere sviluppate attraverso impegno, apprendimento e feedback, un dato leggermente superiore alla media OCSE del 69%. PISA evidenzia inoltre una relazione positiva tra growth mindset e risultati scolastici. Queste evidenze rafforzano l’importanza di percorsi educativi capaci di sviluppare non soltanto conoscenze e competenze, ma anche fiducia nelle proprie capacità, agency e possibilità di incidere sul proprio futuro.



In questo scenario, il ruolo degli insegnanti diventa sempre più strategico nel supportare i giovani nello sviluppo delle competenze, della fiducia e della capacità di orientarsi in una società in rapida trasformazione. Le evidenze più recenti mostrano infatti alcune sfide cruciali per il sistema educativo: in Italia, il 47 % degli studenti ha dichiarato di utilizzare chatbot basati sull'intelligenza artificiale a supporto del proprio apprendimento almeno una volta alla settimana, in linea con la media OCSE, rendendo il tema della formazione continua degli insegnanti centrale nell’accompagnare l'innovazione didattica e tecnologica. “Le evidenze sono chiare: garantire a ogni giovane l’accesso a un’istruzione di qualità non è soltanto un imperativo sociale, ma un investimento nel futuro dell’Europa.



In un momento in cui la tecnologia sta trasformando il modo in cui impariamo, lavoriamo e partecipiamo alla società, dobbiamo assicurarci che nessun giovane venga lasciato indietro. Attraverso UniCredit Foundation vogliamo fare la nostra parte, sostenendo organizzazioni che hanno le competenze, l’ambizione e la capacità di generare un cambiamento duraturo, aiutando le nuove generazioni a sviluppare le conoscenze, le competenze e la fiducia necessarie per realizzare il proprio potenziale”, ha dichiarato Andrea Orcel, Presidente di UniCredit Foundation e CEO di UniCredit.

Condividi

```