Amazon, ok della FCC all’acquisizione di Globalstar da parte di Amazon Leo per 11,5 miliardi di dollari

L’operazione rafforzerà la concorrenza nei servizi Direct-to-Device

(Teleborsa) - La Federal Communications Commission (FCC), l’autorità statunitense per le comunicazioni, ha approvato in data odierna l'acquisizione di Globalstar da parte di Amazon Leo, per un valore di circa 11,5 miliardi di dollari, concludendo l’esame dell’operazione. L’accordo consentirà ad Amazon di integrare nella propria rete satellitare lo spettro radio e le infrastrutture di Globalstar , ampliando la capacità e le funzionalità dei servizi esistenti.



Più copertura e servizi Direct-to-Device

Secondo la FCC, l’operazione potrà migliorare la copertura dati nelle aree non servite o scarsamente servite, rafforzare le comunicazioni di emergenza e favorire lo sviluppo dei servizi dati industriali e aziendali.



Amazon Leo punta inoltre a estendere la connettività oltre la portata delle reti wireless terrestri, offrendo servizi fissi e mobili a privati, imprese ed enti governativi. L’autorizzazione riguarda circa 25 MHz di spettro destinato ai servizi mobili satellitari di Globalstar, armonizzato a livello internazionale.



La rete satellitare e i prossimi sviluppi

Amazon Leo ha lanciato oltre 300 satelliti dall’aprile 2025 e punta a raggiungere circa 3.200 satelliti in orbita terrestre bassa entro il 2029. L’acquisizione aggiungerà le risorse satellitari e le infrastrutture di Globalstar alla rete esistente.



Il via libera arriva dopo l’autorizzazione della FCC al sistema C-3 di Globalstar, composto da 48 satelliti, per l’accesso al mercato statunitense. Una volta completata l’acquisizione, Amazon Leo potrà utilizzare tale autorizzazione per sviluppare e lanciare il nuovo sistema.



La FCC sta inoltre lavorando per ampliare lo spettro disponibile per i servizi Direct-to-Device. Nella riunione del 29 ottobre 2026, voterà su una proposta d’asta per le bande di frequenza 1.675–1.695 MHz e 2.020–2.025 MHz e su un’iniziativa per valutare l’apertura di circa 500 MHz di ulteriore spettro wireless destinato a questi servizi.



La posizione del presidente della FCC

Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha collegato l’approvazione dell’accordo alla strategia statunitense per lo sviluppo delle tecnologie di nuova generazione.



"Il presidente Trump sta ripristinando la leadership tecnologica degli Stati Uniti. Questa autorizzazione della FCC rappresenta un passo significativo verso il potenziamento della connettività di nuova generazione. Approvando l’accordo, la FCC ha consentito ad Amazon Leo di offrire servizi di banda larga satellitare più veloci e di nuova generazione, aumentare la concorrenza e aiutare le comunità di tutto il Paese a rimanere connesse".



(Foto: © funtap | 123RF)

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