Alibaba in trattative con Solaria per fornitura di energia a data center in Spagna

(Teleborsa) - Alibaba Group Holding avrebbe avviato colloqui preliminari con il produttore spagnolo di energia pulita Solaria Energía y Medio Ambiente per la potenziale fornitura di energia a un data center nel Paese mediterraneo.



Lo riferiscono fonti informate, aggiungendo che il progetto di Solaria, che prevede l'utilizzo di energia rinnovabile, oggetto della trattativa si trova in una fase iniziale rispetto ai data center che Alibaba ha recentemente annunciato di voler costruire nel continente. Il colosso cinese dell'e-commerce è uno degli investitori cinesi più aggressivi nel campo delle infrastrutture digitali. Nel 2025, l'azienda ha presentato un programma triennale di investimenti nell'IA da 53 miliardi di dollari e, da allora, ha segnalato l'intenzione di incrementare ulteriormente la spesa in conto capitale.



L'iniziativa con Solari rappresenterebbe l'ultimo passo della strategia di espansione di Alibaba nel settore dell'intelligenza artificiale in Europa, facendo seguito all'annuncio della scorsa settimana relativo all'apertura delle prime "cloud region" in Finlandia e nei Paesi Bassi nei prossimi 12 mesi. L'azienda sta inoltre ampliando la propria presenza di data center in Germania e Francia. Mosse che porteranno il gigante dell'e-commerce a competere sempre più direttamente con società come Amazon e Microsoft .

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