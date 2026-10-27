Milano 13:39
49.321 +0,27%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 13:39
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Controllato progresso per il Dow Jones 30, che chiude in salita dello 0,28%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.748. Primo supporto visto a 52.095,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.828,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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