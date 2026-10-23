Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta trascurata per il Dow Jones 30, che archivia la giornata con un controllato +0,02%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53.168,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 52.266,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54.070,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```