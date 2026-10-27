Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,32%.
Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49.435. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50.645, mentre il primo supporto è stimato a 48.225.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)