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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,32%.

Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 49.435. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 50.645, mentre il primo supporto è stimato a 48.225.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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