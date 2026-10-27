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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,16%)

Il Dow Jones apre a 52.277,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,16%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,16%, a quota 52.277,49 in apertura.
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