Del Vecchio: "Basta con le guerre fratricide", mandato ai legali di chiudere le cause con i fratelli

(Teleborsa) - Leonardo Maria Del Vecchio
ha annunciato a Rtl 102.5 di aver dato mandato ai propri avvocati di chiudere tutte le cause contro i fratelli Luca
e Clemente
. "Sì, molti rimpianti, specialmente con i miei fratelli. Quello che vorrei tornare a vivere è una situazione di serenità", ha detto. "Ciò che conta non sono le penali o i contratti, ma l'umanità e l'amore che esistono tra fratelli. Basta con le guerre fratricide
." Un passo indietro? "L'ho fatto, perché le guerre fratricide non portano a niente".L'Opa su Il Fatto
Sul fronte dell'editoria, Lmdv Media
, società del family office Lmdv Capital, ha autorizzato
una due diligence confermatoria
su Seif
, editrice del Fatto Quotidiano
, in vista di un'Opa volontaria totalitaria finalizzata al delisting
a 0,286 euro per azione, per circa 7,15 milioni complessivi, con premio del 30% sul prezzo ufficiale del 23 ottobre. L'offerta è subordinata al raggiungimento dell'82,9% del capitale votante, soglia necessaria a superare il limite statutario del 17%.
I soci fondatori
(Padellaro, Monteverdi, Aliberti, Gomez, Travaglio, Lillo e d'Aprile), che hanno la maggioranza, hanno risposto di non voler vendere né aderire
: senza di loro la condizione appare "di fatto irraggiungibile". Lmdv "prende atto con rispetto", ma conferma che la due diligence prosegue e i termini restano invariati. Il progetto prevede la conferma di Marco Travaglio alla direzione e la piena autonomia della redazione. "Il Fatto ha scritto molto di noi, anche in modo critico. È esattamente il giornalismo
che vogliamo proteggere", dichiara Del Vecchio, disponibile a incontrare fondatori e cdr.L'attivismo nell'editoria
L'operazione si inserisce in una campagna più ampia: dopo l'offerta per Repubblica, Lmdv ha rilevato il 30% de Il Giornale
e l'80% di Editoriale Nazionale
(Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, Qn), presentati come primi tasselli di un polo editoriale italiano. Il rapporto con il Fatto è teso: dopo l'inchiesta del 14 settembre sulle finanze dell'imprenditore, il 23 ottobre Del Vecchio ha definito i giornalisti "ratti del giornalismo".