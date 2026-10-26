Il Fatto Quotidiano, i soci fondatori respingono l'OPA di Leonardo Maria Del Vecchio

LMDV Media avvia la due diligence su SEIF in vista di un'offerta

(Teleborsa) - È botta e risposta tra LMDV Media, la società di investimento nell'editoria del family office LMDV Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, e Società Editoriale Il Fatto (SEIF), editrice de Il Fatto Quotidiano.



Il CdA di LMDV Media ha autorizzato una due diligence di natura confermatoria su SEIF, in vista del lancio di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria finalizzata al delisting. In caso di esito positivo, l'OPA sarebbe promossa al prezzo di 0,286 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa 7,15 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora un premio di circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale del 23 ottobre e di circa il 16,85% rispetto alla media dei prezzi ufficiali dei sei mesi precedenti.



Tra le condizioni di efficacia figura il raggiungimento di una partecipazione complessiva pari o superiore all'82,9% del capitale votante nell'assemblea ordinaria. La soglia servirebbe a rendere inoperante il limite statutario che impedisce di detenere più del 17% del capitale di SEIF.



Secondo LMDV Media, l'operazione consentirebbe di integrare nel gruppo il know-how sviluppato da SEIF nell'innovazione digitale e nei contenuti multimediali, sostenendone al tempo stesso la crescita e il mantenimento della linea editoriale. La due diligence riguarderà la situazione economico-finanziaria della società, anche alla luce dei richiami di informativa sulla continuità aziendale formulati dalla società di revisione KPMG sulla semestrale al 30 giugno 2026 e sul bilancio consolidato 2025. LMDV Media intende stimare con il management il fabbisogno di cassa dei prossimi 24 mesi. Le sue stime preliminari, basate sulla documentazione pubblica, indicano un possibile fabbisogno di nuove risorse non superiore a 4 milioni di euro.



La risposta di SEIF è arrivata subito. La società ha ricevuto una comunicazione dai soci fondatori Antonio Padellaro, Cinzia Monteverdi, Francesco Aliberti, Peter Gomez, Marco Travaglio, Marco Lillo e Luca d'Aprile, che insieme rappresentano la maggioranza del capitale sociale. I fondatori dichiarano di non essere interessati a cedere la propria quota e di non voler aderire a un'eventuale OPA promossa da LMDV Media al termine della due diligence.



SEIF ricorda che l'offerta sarebbe subordinata, tra l'altro, proprio al raggiungimento della soglia dell'82,9% del capitale votante. Senza l'adesione dei fondatori, questa condizione appare di fatto irraggiungibile. Il CdA di SEIF si riunirà nei prossimi giorni per esaminare il comunicato di LMDV Media e la comunicazione dei soci fondatori.



L'operazione su SEIF si inserisce nella campagna di LMDV nell'editoria. Dopo aver presentato un'offerta per Repubblica, il family office ha acquisito il 30% del Giornale e l'80% di Editoriale Nazionale, a cui fanno riferimento Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Del Vecchio ha presentato questi investimenti come i primi tasselli di un polo editoriale italiano da sviluppare come base del futuro piano industriale nei media.



La mossa arriva però dopo settimane di tensioni con il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Lo scontro si è aperto il 14 settembre, quando il Fatto ha pubblicato un'inchiesta intitolata "I dolori del giovane Del Vecchio". L'articolo esaminava le finanze dell'erede Luxottica, mettendo in evidenza acquisizioni e indebitamento. Del Vecchio ha replicato su X ironizzando sull'indebitamento del Fatto Quotidiano. La polemica si è poi riaccesa il 23 ottobre: l'imprenditore ha usato l'espressione "ratti del giornalismo" per rispondere a un articolo del quotidiano sulle intercettazioni dell'inchiesta Equalize. Nell'editoriale di oggi Travaglio ha replicato che l'imprenditore avrebbe cercato in ogni modo, senza successo, di incontrare i giornalisti del Fatto. Inoltre, sempre sul quotidiano odierno, l'articolo che parla dell'offerta viene eloquentemente titolato "Il Fatto fa le pulci a Del Vecchio e lui prova a comprarsi il Fatto".

Condividi

```