Il Fatto Quotidiano non è scalabile ma la Borsa festeggia l'OPA di Del Vecchio

(Teleborsa) - Dopo non essere riuscito a fare prezzo per un'ora e mezza dall'avvio delle contrattazioni, rimanendo sospeso per eccesso di rialzo, è entrato in contrattazione e mostra un forte balzo
il titolo Società Editoriale Il Fatto
(SEIF), quotato su Euronext Growth Milan e scattato dopo che ieri LMDV ha deliberato
di avviare una due diligence, volta anche a verificare che il fabbisogno finanziario nei prossimi 24 mesi non superi 4 milioni di euro, in vista della promozione di un'OPA totalitaria. Subordinatamente all'esito positivo della due diligence, l'offerta sarebbe promossa a 0,286 euro per azione
, per un equity value complessivo di 7,15 milioni di euro.
"Nel complesso, consideriamo l'annuncio positivo per le azioni, poiché fornisce un riferimento di valutazione concreto pari a 0,286 euro per azione, che rappresenta un premio di circa il 30% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura", ma "la potenziale operazione rimane incerta in questa fase
, dato che gli azionisti fondatori - che nel complesso detengono la maggior parte del capitale sociale - hanno fatto sapere di non avere intenzione di vendere le proprie quote", commentano gli analisti di TP ICAP Midcap che seguono il titolo.
Il titolo SEIF è una micro-cap con scambi sottilissimi
(mostra un controvalore medio mensile di appena 108 mila euro negli scorsi 12 mesi), nonostante un flottante del 40% (sopra la media del mercato EGM), e prima dell'annuncio di LMDV scambiava vicino a i minimi storici. Il titolo è seguito solo da due analisti: TP ICAP Midcap ha un target price di 0,45 euro, Integrae SIM di 0,34 euro (entrambi non tengono conto degli ultimi sviluppi).
Nonostante il clamore mediatico della notizia (LMDV ha effettuato grossi investimenti nel campo dell'editoria negli scorsi mesi), l'operazione non ha praticamente possibilità di andare in porto
e sembra una strategia per mettere pressione sulla società tramite l'accesso alla due diligence e il potenziale ingresso nel capitale. Gli azionisti di riferimento hanno infatti complessivamente oltre il 50% del capitale, superiore al 40% del flottante che LMDV potrebbe rastrellare sul mercato, e hanno fatto sapere di non essere interessati a cedere la propria quota e di non voler aderire a un'eventuale OPA promossa da LMDV.Se la due diligence fallisse e l'OPA venisse ritirata
, è facile immaginare che il prezzo del titolo subirebbe un brusco rintracciamento. L'eventuale decisione di ritirare l'OPA potrebbe comunque non rappresentare la fine della vicenda: LMDV potrebbe acquisire azioni sul mercato e fare pressione sulla società con le prerogative concesse agli azionisti, anche se SEIF presenta delle caratteristiche peculiari per una società quotata: secondo lo statuto attuale, nessun singolo azionista può possedere più del 17% del capitale (un vincolo inserito alla fondazione della società per evitare che un unico grande investitore potesse prendere il controllo del giornale).
L'annuncio di una potenziale OPA di LMDV è arrivata dopo una serie di articoli pubblicati da Il Fatto su Leonardo Maria Del Vecchio
(in particolare sulla situazione debitoria, sulle intercettazioni dei suoi manager e sulle scelte attuate del gruppo QN acquistato di recente). Il Fatto ha anche dato visibilità a un'inchiesta del New York Times secondo cui nel 2024 Del Vecchio avrebbe pagato il consulente Jed Wallace per screditare l'ex compagna Jessica Serfaty, dopo che lei lo aveva accusato di violenza domestica.
L'imprenditore aveva usato l'espressione "ratti del giornalismo" per rispondere a un articolo del quotidiano, mentre nell'editoriale di oggi il direttore Marco Travaglio ha scritto che Del Vecchio avrebbe cercato in ogni modo, senza successo, di incontrare i giornalisti del Fatto. Inoltre, sempre sul quotidiano odierno, l'articolo che parla dell'offerta viene eloquentemente titolato "Il Fatto fa le pulci a Del Vecchio e lui prova a comprarsi il Fatto
".