Società Editoriale Il Fatto, avviso di garanzia all'AD e presidente Monteverdi e al direttore Gomez

Ipotesi di corruzione tra privati

(Teleborsa) - Società Editoriale Il Fatto informa che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha notificato, ieri 6 ottobre, un'avviso di garanzia all'amministratore delegato e presidente Cinzia Monteverdi, e al direttore del sito ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, per l'ipotesi di reato di corruzione tra privati di cui agli artt. 110 del codice penale e 2635 del codice civile.



"Sono stupita della notifica che coinvolge la nostra Società e diverse altre testate giornalistiche. Assicuro la massima disponibilità nei confronti della magistratura, nella convinzione di aver sempre operato nella totale correttezza e trasparenza", dichiara Cinzia Monteverdi.



La società, certa della correttezza del proprio operato e delle persone coinvolte, - si legge in una nota - ha piena fiducia nella magistratura e assicura la massima collaborazione.

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