ex Ilva, iniziato incontro Governo-sindacati su futuro Taranto

Obbiettivo individuare soluzioni concrete di breve periodo per la tenuta occupazionale e una strategia dii medio-lungo periodo per lo sviluppo le territorio

(Teleborsa) - L'ex Ilva di Taranto torna al centro del confronto a Palazzo Chigi, dove è appena iniziato, secondo quanto si apprende, l’incontro tra Governo ed i sindacati, che verte sul futuro dello stabilimento e sulle garanzie per i suoi lavoratori, inclusi quelli dell'indotto.



L'incontro è presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per l’esecutivo sono presenti in videocollegamento il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ed il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, in presenza, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud Luigi Sbarra.



Per le organizzazioni sindacali sono presenti Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb e Federmanager. Presenti, inoltre, i rappresentanti di Invitalia, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia ed i commissari straordinari del Gruppo Ilva.



Il Governo, riferiscono fonti del'esecutivo, è al lavoro per individuare nuove iniziative industriali in grado di generare ricadute occupazionali concrete e offrire prospettive di sviluppo al territorio di Taranto, chiamato ad affrontare la grave crisi dello stabilimento ex Ilva.



In vista dell’avvio del tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i vertici di Leonardo , Ferrovie dello Stato, Fincantieri e Rheinmetall Italia per approfondire possibili interventi industriali da realizzare in Puglia, con particolare attenzione all’area tarantina.



L’obiettivo è individuare soluzioni concrete, capaci di produrre effetti sul piano occupazionale nell’immediato e, al contempo, di delineare una strategia di sviluppo di medio-lungo periodo, attraverso nuovi progetti e investimenti sul territorio regionale che guardano anche allo sviluppo dell’alta tecnologia e alla formazione.



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