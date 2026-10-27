Francoforte: movimento negativo per TAG Immobilien

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo immobiliare residenziale , che sta segnando un calo del 2,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di TAG Immobilien evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di gestione immobiliare rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di TAG Immobilien mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,26 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,01. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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