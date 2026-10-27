Francoforte: nuovo spunto rialzista per Elmos Semiconductor
(Teleborsa) - Avanza il produttore di semiconduttori per l'automotive, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Elmos Semiconductor, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società tedesca di microelettronica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 124,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 127,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 122,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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