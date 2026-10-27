Milano 13:56
49.347 +0,33%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:56
10.668 -0,92%
Francoforte 13:56
25.490 +0,31%

Invito all'acquisto per Bilfinger

Finanza
Invito all'acquisto per Bilfinger
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Bene la multinazionale dell'ingegneria, tra i componenti del MDAX, con un rialzo dello 0,64%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Bilfinger è da comprare ai prezzi attuali pari a 55,35 Euro con stop loss individuato a quota 52,22 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```