Invito all'acquisto per Bilfinger
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Bene la multinazionale dell'ingegneria, tra i componenti del MDAX, con un rialzo dello 0,64%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Bilfinger è da comprare ai prezzi attuali pari a 55,35 Euro con stop loss individuato a quota 52,22 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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