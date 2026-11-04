Francoforte: andamento sostenuto per Bilfinger
(Teleborsa) - Bene la multinazionale dell'ingegneria, con un rialzo del 3,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,21%, rispetto a +2,28% del MDAX).
La tendenza di breve del contractor tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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