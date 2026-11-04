Francoforte: andamento sostenuto per Bilfinger

(Teleborsa) - Bene la multinazionale dell'ingegneria , con un rialzo del 3,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,21%, rispetto a +2,28% del MDAX ).





La tendenza di breve del contractor tedesco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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