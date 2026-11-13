Francoforte: andamento negativo per Bilfinger

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale dell'ingegneria , che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Bilfinger è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor tedesco . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,83 Euro. Primo supporto visto a 58,63. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 58,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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