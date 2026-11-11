Francoforte: giornata depressa per Bilfinger
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale dell'ingegneria, che sta segnando un calo del 2,36%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bilfinger più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del contractor tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 64,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 67,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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