Francoforte: giornata depressa per Bilfinger

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale dell'ingegneria , che sta segnando un calo del 2,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bilfinger più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del contractor tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 64,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 67,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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