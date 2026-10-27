La Commissione presenta il Quadro Ue per la resilienza climatica: servono 70 miliardi l'anno

Ritorno fino a 10 volte. Von der Leyen: "L'Europa si scalda al doppio della media globale"

(Teleborsa) - La Commissione europea ha presentato l'EU Framework for Climate Resilience per rafforzare la capacità dell'Europa di anticipare, prepararsi e gestire i rischi climatici, dopo un'estate di ondate di calore e siccità prolungate, incendi e fiumi ai minimi storici. Le perdite economiche da danni climatici nel 2022-2025 sono state stimate in circa 200 miliardi di euro, 50 miliardi l'anno. Adattare infrastrutture ed economia richiederà investimenti per circa 70 miliardi l'anno, con un ritorno che può superare 10 volte il valore in perdite e danni evitati, mentre il mercato globale delle soluzioni di adattamento dovrebbe quadruplicare a 3.500 miliardi di euro entro il 2050.



Il Climate Resilience Law



La proposta di legge fissa una traiettoria comune di riscaldamento globale come riferimento per valutare i rischi: secondo le evidenze scientifiche il mondo va verso +1,5 °C rispetto all'era preindustriale entro il 2030, +2 °C entro il 2050 e +3 °C entro il 2100. La legge semplifica gli obblighi di pianificazione con un unico piano strategico nazionale e introduce valutazioni dei rischi più regolari, coerenti e confrontabili tra Ue e Stati. Il Quadro punta a integrare la resilienza in tutte le principali politiche, interne e internazionali, con progetti pilota e servizi di consulenza per le autorità locali.



Strumenti e prossimi passi



La piattaforma europea online includerà lo European Climate Viewer (Ecmwf), con una mappa interattiva dei rischi climatici, il Navigator of Climate Resilience Tools (Aea) e il Solutions Explorer della missione Ue sull'adattamento. Seguiranno un piano europeo contro le ondate di calore, una Climate Insurance Alliance, un'iniziativa europea sull'acqua, un gruppo consultivo PreparEU sulla preparazione ai disastri e l'individuazione dei 100 territori europei più vulnerabili. Un piano strategico Ue sulla resilienza climatica sarà proposto nel 2028.



Le dichiarazioni



"Per diventare davvero resilienti dobbiamo adattarci e imparare lungo il percorso", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen: "Presentiamo un approccio europeo ai rischi climatici: anticipare, prepararsi e gestire." La vicepresidente Teresa Ribera sottolinea che "la prima e più efficace misura di adattamento è combattere le cause" del cambiamento climatico, ma "l'Europa non è preparata, ed è nostra responsabilità ridurre costi e sofferenze". Per il commissario Wopke Hoekstra serve una società "resiliente per progettazione, o rischiamo il disastro per default": "Ogni euro investito oggi in resilienza protegge posti di lavoro, imprese e mezzi di sussistenza domani".



(Foto: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash)

Condividi

```