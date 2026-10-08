Giappone, partite correnti agosto in surplus a 4.062 miliardi

(Teleborsa) - Il saldo della bilancia delle partite correnti in Giappone mostra un surplus. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato ad agosto 2026 un avanzo delle partite correnti di 4.062 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 2.989 miliardi del mese precedente.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un disavanzo di 803,5 miliardi di yen, contro il deficit di 912,8 miliardi di luglio, a fronte di un decremento delle esportazioni a 9.862,3 miliardi di yen (+16,9% su anno) e un calo delle importazioni a 10.550 miliardi (+26,7% su anno).



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

Condividi

```