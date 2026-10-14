Ucraina, la Commissione Ue eroga altri 2,86 miliardi per droni, missili e difesa aerea

Von der Leyen: "aiuto per proteggere i cieli e salvare vite".

(Teleborsa) - La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito della componente difesa dell'Ukraine Support Loan da 90 miliardi. I fondi finanziano droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni.



"Mentre la Russia è in stallo sul fronte, continua a intensificare gli attacchi aerei, colpendo crudelmente civili e infrastrutture ucraine", ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen. "Il sostegno costante dell'Europa conta più che mai per aiutare l'Ucraina a proteggere i propri cieli e a salvare vite. Con l'erogazione odierna affrontiamo le esigenze operative più urgenti, inclusi droni e missili vitali per la difesa". Il pagamento arriva mentre l'Ucraina si prepara al quarto inverno dall'invasione su larga scala.



Il quadro dei fondi



Il prestito ripartisce in via indicativa 60 miliardi per la difesa e 30 miliardi per l'assistenza di bilancio nel 2026-2027; per il 2026 sono previsti 28,3 miliardi per la capacità industriale della difesa ucraina, con nuove erogazioni "nelle prossime settimane". Dal 2022 Ue e Stati membri hanno fornito 231,5 miliardi di sostegno complessivo, inclusi 3,8 miliardi dai proventi degli asset russi immobilizzati.



Per il resto del 2026 restano disponibili 29,64 miliardi: 25,24 miliardi dell'Ukraine Support Loan (12,54 miliardi per la difesa e 12,7 per il sostegno al bilancio) e 4,4 miliardi di sostegno al bilancio dell'Ukraine Facility. Il sostegno al bilancio ancora disponibile supera quindi i 17 miliardi, subordinato alle condizioni del Piano per l'Ucraina e del Memorandum d'intesa.



(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)

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