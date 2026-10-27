Milano 13:57
49.342 +0,32%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 13:57
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Lettura rialzista per Acerinox

Finanza
Lettura rialzista per Acerinox
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Balza in avanti la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,44%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 16,88 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 15,97 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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