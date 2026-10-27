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Madrid: Solaria sale verso 15,48 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Solaria sale verso 15,48 Euro
Rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,36%.
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