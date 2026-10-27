Meta, boom di richieste per le nuove azioni: raccolta da 25 miliardi e domanda cinque volte superiore all’offerta

(Teleborsa) - Meta Platforms
ha raccolto una domanda pari a circa cinque volte il numero di azioni disponibili per il suo collocamento azionario da 25 miliardi di dollari
, ampliato rispetto al piano iniziale. L’operazione rientra nella strategia del gruppo per finanziare un piano di investimenti nell’intelligenza artificiale che punta a raccogliere complessivamente 98 miliardi di dollari.
Secondo quando riporta Bloomberg che cita persone a conoscenza dell’offerta, oltre la metà delle azioni ordinarie è stata assegnata a investitori con una strategia di investimento a lungo termine e ad azionisti già presenti nel capitale. I 15 maggiori investitori hanno assorbito circa il 70% delle azioni collocate.Prezzo di collocamento e andamento del titolo
Le azioni sono state collocate a 625 dollari ciascuna, con uno sconto del 2,7% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì, precedente all’annuncio dell’operazione. Oggi il titolo Meta Platforms
scambia in ribasso dell'1,02%.
La vendita di azioni ordinarie rappresenta una delle componenti del piano di finanziamento del gruppo, che comprende anche un’offerta da 12,5 miliardi di dollari di azioni privilegiate convertibili obbligatoriamente e un programma di vendita di azioni sul mercato ai prezzi correnti, atteso successivamente.
Con una raccolta complessiva prevista di 98 miliardi di dollari, il piano si configurerebbe come una delle più grandi operazioni di finanziamento azionario della storia.Investimenti nell’intelligenza artificiale
Meta ha dichiarato che le nuove risorse saranno destinate allo sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e alla realizzazione della cosiddetta personal superintelligence, ovvero un’intelligenza artificiale altamente avanzata e personalizzata per gli utenti.
La società ha già presentato Muse, un agente di intelligenza artificiale personale, e Muse Wonder, un modello che, secondo la dirigenza, è competitivo con ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic in attività come la programmazione.
Anche l’offerta di azioni privilegiate convertibili obbligatoriamente ha registrato una domanda diverse volte superiore all’importo disponibile, secondo le fonti citate. Un portavoce di Meta non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno curato l’operazione.