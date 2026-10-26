Meta punta a raccogliere fino a 95 miliardi di dollari per finanziare gli investimenti nell’AI

Nvidia, AMD e Broadcom investiranno fino a 5 miliardi complessivi nell’offerta azionaria

(Teleborsa) - Meta Platforms punta a raccogliere fino a 95 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni ordinarie e privilegiate per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e i progetti legati alla cosiddetta superintelligenza personale.



La società ha annunciato un’offerta iniziale di titoli per circa 35 miliardi di dollari e un programma di vendita di azioni sul mercato che potrebbe raggiungere i 60 miliardi. Quest’ultimo riguarderà la nuova classe di azioni di categoria C senza diritto di voto.



L'investimento dei produttori di chip

Nvidia , Advanced Micro Devices (AMD) e Broadcom hanno concordato di acquistare complessivamente fino a 5 miliardi di dollari di azioni ordinarie di Meta.



Morgan Stanley e Goldman Sachs coordineranno le operazioni di collocamento.



La prima tranche dell’offerta comprenderà 250 milioni di certificati di deposito, ciascuno rappresentativo di un ventesimo di un’azione privilegiata a conversione obbligatoria, oltre a 22,5 miliardi di dollari in azioni ordinarie di categoria A. I dettagli del programma di vendita sul mercato saranno definiti successivamente.



La strategia di Meta sull’intelligenza artificiale

L'operazione si inserisce nella strategia dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg, che ha riorganizzato le attività di Meta nel campo dell’intelligenza artificiale, intensificando le assunzioni e impegnando ingenti risorse nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per addestrare e utilizzare i modelli.



La società ha presentato Muse, un agente di intelligenza artificiale personale, e Muse Wonder, un modello che, secondo i vertici aziendali, è paragonabile a ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic in attività come la programmazione.



Nuove azioni senza diritto di voto

Meta aveva già annunciato una nuova classe di azioni di categoria C senza diritto di voto, che potranno essere utilizzate anche per finanziare acquisizioni e altre spese. I titoli saranno distribuiti agli azionisti esistenti sotto forma di dividendo azionario, con un'azione aggiuntiva per ogni azione posseduta, in un’operazione equivalente a uno stock split due-per-uno.



L'avvio delle negoziazioni delle nuove azioni è previsto a gennaio. Negli scambi premercato odierni a New York, il titolo Meta sta guadagnando l’1,6% a 654 dollari, dopo aver perso il 2,7% dall’inizio dell’anno fino alla chiusura di venerdì.

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