OPA Iveco, le adesioni aumentano al 31,4%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco , risulta che oggi 20 ottobre sono state presentate 602.803 richieste.



Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 85.199.111, pari al 31,41% circa sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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