OPA Iveco, le adesioni aumentano al 31,4%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 20 ottobre sono state presentate 602.803 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 85.199.111, pari al 31,41% circa sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026.
Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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