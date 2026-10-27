Motorola si aggiudica un contratto da 140 milioni di dollari per aggiornare le comunicazioni nelle carceri federali USA

(Teleborsa) - Motorola Solutions si è aggiudicata un contratto governativo statunitense del valore di quasi 140 milioni di dollari per modernizzare i sistemi di comunicazione del Federal Bureau of Prisons (BOP) in 63 strutture penitenziarie del Paese.



Il progetto, da completare nell’arco di due anni, prevede la sostituzione delle apparecchiature obsolete, comprese le radio e le console di dispacciamento. Il piano include la distribuzione di 22.000 nuove radio, dotate anche di alcune funzionalità di connettività alle reti cellulari e di un sistema di allarme automatico in grado di attivarsi qualora rilevi la caduta di un agente penitenziario.



Secondo il direttore del BOP, William K. Marshall III, l’intervento rappresenta un investimento strategico per migliorare la sicurezza del personale e degli istituti. Le nuove tecnologie consentiranno agli agenti di comunicare più efficacemente anche all’interno di edifici con pareti spesse e in aree caratterizzate da scarsa o assente copertura cellulare.



Il programma comprende inoltre l’ammodernamento di due centri dedicati alla gestione del traffico radio e al monitoraggio della rete di comunicazione. L’iniziativa, secondo quanto dichiarato dal Bureau of Prisons, è conforme al Prison Camera Reform Act del 2021 e sarà finanziata attraverso risorse stanziate con il One Big Beautiful Bill Act dello scorso anno.



Il BOP gestisce 118 istituti penitenziari e una popolazione carceraria superiore a 150.000 detenuti, con oltre 34.000 dipendenti. L’investimento punta a rafforzare l’affidabilità delle comunicazioni operative e a migliorare la capacità di risposta alle emergenze all’interno delle strutture federali.



(Foto: © Jonathan Weiss / 123RF)

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