Enel perfeziona acquisizione portafoglio da circa 270 MW di impianti solari negli Usa

(Teleborsa) - Enel , attraverso la controllata Enel Green Power North America, ha finalizzato l'acquisizione da una utility statunitense di un portafoglio di sette impianti fotovoltaici operativi, per una capacità installata complessiva di circa 270 MW e una produzione media annua di circa 0,4 TWh.



L'operazione, in linea con l'accordo firmato a maggio, ha un corrispettivo di circa 140 milioni di dollari USA (circa 124 milioni di euro al cambio del 1° ottobre 2026), equivalente all'enterprise value, con un impatto sull'indebitamento finanziario netto del Gruppo di circa 180 milioni di dollari (circa 160 milioni di euro, incluso l'impatto del debito associato al leasing).



Si stima che l'acquisizione genererà un effetto positivo sull'EBITDA ordinario consolidato del Gruppo di circa 20 milioni di dollari l'anno (circa 18 milioni di euro). L'operazione è coerente con la strategia di Enel, che prevede l'accelerazione della crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili anche tramite l'acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (brownfield).

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