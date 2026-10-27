Orange, solida trimestrale e alza target EBITDAaL 2026

Confermati gli altri obiettivi sull'esercizio

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026, il Gruppo Orange ha generato un fatturato di 12,2 miliardi di euro, in crescita del 3,6%.



A questa crescita - spiega l'azienda - hanno contribuito tutte le aree geografiche: Africa e Medio Oriente (+14,2%), Europa (+5,3%), Spagna (+3,5%) e Francia (+0,5%). I servizi al dettaglio sono cresciuti del 3,3%, riflettendo un solido slancio commerciale, trainato dalla notevole crescita in Africa e Medio Oriente (+15,2%), dall'accelerazione dei servizi convergenti in Europa (+6,7%) e dall'aumento dei servizi al dettaglio esclusi PSTN in Francia (+1,1%).



L'EBITDAaL ha raggiunto i 4,1 miliardi, in crescita del 4,6%, grazie all'accelerazione della crescita dei ricavi e alle continue iniziative di efficienza operativa. La solida performance dell'EBITDAaL, con una crescita del 4,8% nei primi nove mesi dell'anno, consente al Gruppo di rivedere al rialzo le previsioni di crescita per il 2026, portandole da oltre il 4% a oltre il 4,5%.



Nel terzo trimestre, le eCAPEX si sono attestate a 1,7 miliardi di euro, in calo del 2,5%, e hanno rappresentato il 14,8% del fatturato dei primi nove mesi dell'anno, in linea con l'obiettivo annuale di circa il 15%.



Il flusso di cassa operativo è aumentato del 10,3% nel terzo trimestre e dell'8,8% nei primi nove mesi dell'anno.



L'outlook

Oltre ad aver alzato il proprio target sull'EBITDAaL, la società ha confermato le altre stime sul 2026 ovvero rapporto eCAPEX/ricavi pari a circa il 15%; flusso di cassa organico a circa 4,3 miliardi(obiettivo rivisto al rialzo nel secondo trimestre del 2026); rapporto debito netto/EBITDAaL con un obiettivo a medio termine di circa 2x.



Il dividendo

Per l'esercizio 2026, Orange ha stabilito un dividendo di 0,79 euro per azione, che verrà versato nel 2027. La società pagherà un acconto di 0,30 euro per azione il 3 dicembre prossimo.



Le parole dell'AD

Christel Heydemann, CEO del gruppo Orange, ha affermato: "Questo terzo trimestre conferma il forte slancio generato dal nostro piano "Trust the future". I ricavi sono aumentati in tutte le aree geografiche, grazie a una solida performance commerciale. L'Africa e il Medio Oriente hanno continuato la loro notevole crescita, mentre l'Europa, in particolare la Polonia, ha registrato risultati solidi".



"Continuiamo ad attuare il nostro piano, con diversi sviluppi nel terzo trimestre: il lancio di nuove offerte in Francia, l'integrazione di MasOrange, ora rinominata Orange Espana, la crescita sostenuta di Orange Cyberdefense e l'estensione della certificazione SecNumCloud alle offerte cloud di Orange Business".



"A ottobre abbiamo firmato una lettera d'intenti con Deutsche Telekom , Telefónica e Vodafone per valutare una proposta congiunta per l'assegnazione dello spettro MSS in Europa per i servizi satellitari mobili. Questa iniziativa sostiene l'obiettivo di rafforzare la sovranità, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture strategiche europee".



"Sulla scia della crescita sostenuta dell'EBITDAaL del 4,8% registrata nei primi nove mesi dell'anno, stiamo alzando il nostro obiettivo di crescita per il 2026 a oltre il 4,5%".



"Desidero ringraziare tutti i nostri team per il loro impegno e per aver portato avanti i nostri progetti e la trasformazione."

Condividi

```