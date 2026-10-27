Parigi: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese , che tratta in utile del 2,89% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario del produttore di semiconduttori si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,84 Euro. Prima resistenza a 42,18. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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