Milano 14:04
49.320 +0,27%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 14:04
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Petrolio a 102,4 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 102,4 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 102,4 dollari per barile alle 11:30.
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