Quadro rialzista per Italmobiliare
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Apprezzabile rialzo per la holding di partecipazioni, tra i componenti del FTSE Italia Star, in guadagno dello 0,41% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 24,65 Euro, con stop loss individuato a quota 23,57 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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