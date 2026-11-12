Piazza Affari: balza in avanti Italmobiliare

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding di partecipazioni , con una variazione percentuale del 3,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italmobiliare più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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