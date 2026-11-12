Piazza Affari: balza in avanti Italmobiliare
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding di partecipazioni, con una variazione percentuale del 3,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Italmobiliare più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della holding rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,57 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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