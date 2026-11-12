Italmobiliare, TP ICAP Midcap abbassa target price con stime tagliate su Caffè Borbone

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price
(a 35,5 euro
da 37 euro, upside potenziale del 39%) e confermato la raccomandazione
"Buy
" su Italmobiliare
, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti.
Gli analisti scrivono che a fine settembre, Italmobiliare ha registrato
un NAV per azione pari a 53,6 euro, sostanzialmente stabile al netto del dividendo di 1,1 euro (-0,2% da inizio anno). La posizione di cassa netta della holding si è attestata a 229,5 milioni di euro. Il portafoglio industriale mostra un miglioramento complessivo: Tecnica e Iseo hanno registrato progressi significativi, CDS è in linea con il piano, mentre SMN si trova ancora in una fase di transizione. Caffè Borbone, tuttavia, ha risentito di un terzo trimestre debole in Italia. TP ICAP Midcap ha ridotto del 7% la stima di EBITDA per Borbone per il 2026
, mentre le restanti previsioni rimangono sostanzialmente invariate.
"Confermiamo il rating Buy: il portafoglio si conferma uno strumento interessante per un'esposizione diversificata all'economia italiana
, con un track record avvalorato dalle plusvalenze realizzate di recente", si legge nella ricerca.