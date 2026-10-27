Radici Pietro, Banca Profilo lima il target price e ribadisce il Buy

(Teleborsa) - Banca Profilo ha abbassato il target price (a 2,3 euro da 3,0 euro) confermando la raccomandazione (Buy) sul titolo Radici Pietro , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico.



Gli analisti hanno ridotto le previsioni sui ricavi per l'esercizio 2026 del 3,8%, portandole a 63,4 milioni (+6,6% su base annua), precisando che tale revisione riflette una "maggiore cautela riguardo al recupero del segmento Sport nel secondo semestre, nonché prospettive più contenute per i settori Marine e Automotive". Per gli esercizi 2027–2028, le stime sono state limate di circa l'1,6–1,7%, attestandosi rispettivamente a 67,6 milioni e 70,4 milioni.



L'EBITDA stimato per l'esercizio 2026 scende del 12% a 5,9 milioni di euro (margine del 9,0% sul valore della produzione, rispetto al 9,9%), a causa di maggiori costi del personale; per gli esercizi 2027-2028 si prevedono rispettivamente 6,7 milioni e 7,1 milioni (margini del 9,6% e 9,8%). L'utile netto è rivisto al ribasso a 0,7 milioni di euro per l'esercizio 2026 (rispetto ai precedenti 1,5 milioni) e a 1,3 milioni di euro per l'esercizio 2028 (rispetto a 1,8 milioni), risentendo anche di oneri finanziari più elevati. L'indebitamento finanziario netto dovrebbe raggiungere un picco di 17,2 milioni nell'esercizio 2026 (pari a 2,9 volte l'EBITDA), per poi scendere a 15,1 milioni entro l'esercizio 2028 (2,1 volte l'EBITDA), man mano che gli investimenti in conto capitale (CapEx) torneranno su livelli di mantenimento, pari a circa 2,5 milioni annui.

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