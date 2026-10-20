Execus, Websim alza target price a 2,35 euro con buy confermato

(Teleborsa) - Websim ribadisce il buy su Execus e ne aumenta il target price da 2,15 a 2,35 euro, con un upside potenziale di circa il 145%.



Nel primo semestre del 2026, - ricorda il report - l'azienda ha registrato ricavi pari a 4,7 milioni di euro (+18,3% su base annua) e un EBITDA rettificato di 0,6 milioni di euro (margine del 13,1%). Il Gruppo ha avviato lo sviluppo di GLOPS, beneficiando di 2,7 milioni di euro di incentivi erogati dal MIMIT. Pochi giorni fa, Execus ha inoltre acquisito il 51% di Alea Digital e Life Celebrating (che nel 2025 hanno generato ricavi per 1,9 milioni di euro, con un margine EBITDA del 42%).



Websim prevede per il 2026 di Execus ricavi sostanzialmente in linea con quelli del 2025, pari a 9,5 milioni di euro, e un EBITDA di 1,7 milioni di euro, rivedendo però al rialzo le stime per il 2027/28, portando i ricavi a 16,9/20,0 milioni di euro e l'EBITDA a 5,6/7,0 milioni di euro, "anche grazie all'ingresso nel settore del Retail Media".

Condividi

```