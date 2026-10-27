Recordati, risultati definitivi OPA: Respighi sale al 74,58%

Riapertura dei termini dal 3 novembre

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Respighi sulla totalità delle azioni Recordati risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente 129.976.519 Azioni, pari al 62,153% circa del capitale sociale dell’Emittente e al 65,471% circa delle Azioni Oggetto dell’Offerta.



Durante il Periodo di Adesione, l’Investitore CVC ha effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell’Offerta ad un prezzo unitario per Azione non superiore al Corrispettivo dell’Offerta (53 euro), per complessive 15.390.571 Azioni, pari al 7,360% circa del capitale sociale dell’Emittente.



Pertanto, tenuto conto delle azioni portate in adesione, di quelle acquistate da CVC durante il periodo di adesione e di quelle già detenute da CVC e dall’Investitore GBL, alla data di pagamento Respighi - congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto - risulterà titolare

di una partecipazione complessiva pari al 74,581% circa del capitale sociale di Recordati. L’Offerta è divenuta pienamente efficace e sarà perfezionata alla Data di Pagamento.



Si conferma pertanto l’avveramento della condizione soglia del 66,67% e l'avveramento delle altre condizioni dell’Offerta: l’Offerta quindi è divenuta pienamente efficace e sarà perfezionata alla Data di Pagamento fissata per il 2 novembre 2026. Il controvalore complessivo dell’Offerta è pari a 6,9 miliardi di euro e il pagamento sarà effettuato in denaro.



É stata confermata la riapertura dei termini del periodo di adesione nelle sedute del 3, 4, 5, 6 e 9 novembre 2026 (estremi inclusi) – data di pagamento a esito della riapertura dei termini il 17 novembre 2026.









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