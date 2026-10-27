Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini, al via oggi la riunione FED
(Teleborsa) - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, in una settimana in cui l'attenzione sarà rivolta alle banche centrali con le riunioni della FED, BCE e BoJ, e al prosieguo della stagione delle trimestrali. Focus anche agli appuntamenti elettorali in Israele e negli Stati uniti. Intanto i prezzi del petrolio risalgono nonostante le mosse diplomatiche in Medioriente, con alti funzionari di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia si sono recati a Teheran per una serie di colloqui e con il presidente russo, Vladimir Putin, che dovrebbe incontrare il suo omologo iraniano, Masoud Pezeshkian, e l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a margine di un vertice sull’energia a Mosca.
Cambi, commodity e tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,116. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 102,4 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread, che si porta a +117 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,52%.
I listini europei
Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (-0,16%), seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dell'1,01%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,41%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,47% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 51.490 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,04%).
I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari
Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per STMicroelectronics, che mostra un progresso dell'1,16%.
Composta Technoprobe, che cresce di un modesto +0,8%.
Performance modesta per Snam, che mostra un moderato rialzo dello 0,79%.
Resistente Italgas, che segna un piccolo aumento dello 0,76%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis, che ottiene -1,64%.
Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo dell'1,57%.
Tentenna A2A, che cede l'1,40%.
Sostanzialmente debole Campari, che registra una flessione dell'1,37%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Philogen (+3,29%), WIIT (+1,41%), Alerion Clean Power (+1,34%) e Intercos (+1,28%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti, che ottiene -3,77%.
Scivola Banca Generali, con un netto svantaggio dell'1,59%.
Si muove sotto la parità SOL, evidenziando un decremento dell'1,42%.
Contrazione moderata per BF, che soffre un calo dell'1,25%.
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