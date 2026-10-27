Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini, al via oggi la riunione FED

(Teleborsa) - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, in una settimana in cui l'attenzione sarà rivolta alle banche centrali con le riunioni della FED, BCE e BoJ, e al prosieguo della stagione delle trimestrali. Focus anche agli appuntamenti elettorali in Israele e negli Stati uniti. Intanto i prezzi del petrolio risalgono nonostante le mosse diplomatiche in Medioriente, con alti funzionari di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia si sono recati a Teheran per una serie di colloqui e con il presidente russo, Vladimir Putin, che dovrebbe incontrare il suo omologo iraniano, Masoud Pezeshkian, e l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a margine di un vertice sull’energia a Mosca.



Cambi, commodity e tassi



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,116. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 102,4 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +117 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,52%.



I listini europei



Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (-0,16%), seduta negativa per Londra , che mostra una perdita dell'1,01%, e piccola perdita per Parigi , che scambia con un -0,41%.



Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,47% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 51.490 punti.



Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,04%).



I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per STMicroelectronics , che mostra un progresso dell'1,16%.



Composta Technoprobe , che cresce di un modesto +0,8%.



Performance modesta per Snam , che mostra un moderato rialzo dello 0,79%.



Resistente Italgas , che segna un piccolo aumento dello 0,76%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis , che ottiene -1,64%.



Sotto pressione Mediobanca , che accusa un calo dell'1,57%.



Tentenna A2A , che cede l'1,40%.



Sostanzialmente debole Campari , che registra una flessione dell'1,37%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Philogen (+3,29%), WIIT (+1,41%), Alerion Clean Power (+1,34%) e Intercos (+1,28%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti , che ottiene -3,77%.



Scivola Banca Generali , con un netto svantaggio dell'1,59%.



Si muove sotto la parità SOL , evidenziando un decremento dell'1,42%.



Contrazione moderata per BF , che soffre un calo dell'1,25%.

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