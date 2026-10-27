Unipol: Guevoura Fund scende sotto soglia, nessuno short pubblicato

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Unipol , gruppo assicurativo quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Guevoura Fund ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,27%, scendendo sotto soglia. Il fondo aveva comunicato uno 0,64% con data 20 ottobre 2026. Sul titolo non risultano quindi più posizioni corte pubblicate sopra lo 0,5%.



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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