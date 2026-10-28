Milano 9:42
49.481 -0,30%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:41
10.658 -0,27%
25.551 -0,16%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta vivace per il derivato italiano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,88%.

Lo scenario di medio periodo del Future sul FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 49.720. Supporto a 48.510. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 50.930.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```