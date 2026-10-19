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L'azione HCA Healthcare è orientata al ribasso

Finanza
L'azione HCA Healthcare è orientata al ribasso
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Giornata negativa per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita del 2,06% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 458,8 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 138,7 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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