L'azione HCA Healthcare è orientata al ribasso

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Giornata negativa per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita del 2,06% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 458,8 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 138,7 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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