Lettura rialzista per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Balza in avanti la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,47%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 460,8 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 138,7 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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