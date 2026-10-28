Milano 17:09
49.798 +0,34%
Nasdaq 17:09
29.697 +0,15%
Dow Jones 17:09
52.528 +0,29%
Londra 17:09
10.687 +0,01%
Francoforte 17:08
25.687 +0,38%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,27%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.732,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,27%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,27%, a quota 29.732,04 in apertura.
Condividi
```