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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,3%)

Il Dow Jones esordisce a 52.652,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,3%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,3%, a quota 52.652,85 in apertura.
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