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Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,3%)
Il Dow Jones esordisce a 52.652,85 punti
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21 ottobre 2026 - 15.33
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