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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,38%)

Il Nasdaq-100 apre a 28.847,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,38%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,38%, a quota 28.847,82 in apertura.
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