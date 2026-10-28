Milano 14:52
49.700 +0,14%
Nasdaq 14:52
29.644 -0,03%
Dow Jones 14:52
52.439 +0,12%
Londra 14:52
10.703 +0,15%
Francoforte 14:52
25.654 +0,25%

Crolla a Madrid Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Madrid Banco Santander
Scende sul mercato la banca spagnola, che soffre con un calo del 4,26%.
Condividi
```